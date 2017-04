Schlicht wechselt nach Schweinfurt

erschienen am 24.04.2017



Zwickau/Schweinfurt. Michael Schlicht wechselt nach Saisonende vom Fußball-Drittligisten FSV Zwickau zum FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga Bayern. Der 23-Jährige, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, unterschrieb bei den Unterfranken für zwei Jahre. "Ich bin von den ambitionierten Zielen des Vereins überzeugt und freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Schweinfurt", wird Schlicht auf der Internetseite des 1. FCS zitiert. Die Ziele des Vereins, wie aber auch das sehr familiäre Umfeld haben mich zu dem Wechsel überzeugt."

Der gebürtige Leipziger, der sich 2015 dem FSV angeschlossen hatte, absolvierte 88 Pflichtspiele im Zwickauer Trikot und erzielte sechs Tore. In der laufenden Saison kam er 17-mal zum Einsatz, zuletzt am 28. Januar gegen Mainz II. Wegen eines Innenbandrisses muss er seit einigen Wochen pausieren. (tc)