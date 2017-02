Schluss mit 28? Greis glaubt an Dahlmeiers Karriereende nach Winterspielen 2022

erschienen am 24.02.2017



Dreifach-Olympiasieger Michael Greis (40) glaubt an ein Karriereende von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier, noch bevor die Fünffach-Weltmeisterin 30 Jahre alt wird. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach den Winterspielen 2022 aufhört", schrieb Greis in einem Beitrag für das Nachrichtenmagazin Focus. Dann wäre die heute 23-jährige Dahlmeier gerade einmal 28 Jahre alt.

"Sie hat ja selbst mal gesagt, dass sie es nicht ewig machen möchte", meinte Greis, der selbst erst 2012 im Alter von 36 Jahren mit dem Biathlon aufhörte. Nach Auffassung des Olympiasiegers von Turin 2006 müsse sich Dahlmeier auf eine gestiegene Erwartungshaltung einstellen, zumal im nächsten Jahr Olympische Winterspiele anstünden. "Und natürlich fragt man sich in dem Kontext", so Greis, "wie lange sie das durchhält. Oder durchhalten möchte."