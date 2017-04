Schmadtke weist Modeste auf "unglückliche Aktion" hin

erschienen am 04.04.2017



Mit einer sanften Rüge ist Torjäger Anthony Modeste (28) vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach einer Schleichwerbe-Aktion davongekommen. "Es gab keinen Rapport, und ich habe Anthony Modeste nicht den Kopf gewaschen oder Ähnliches. Ich habe Tony am Montag auf dem Weg zum Training getroffen und ihm kurz gesagt, dass die Aktion gegenüber unserem Autopartner Ford etwas unglücklich war. Nicht mehr und nicht weniger", sagte FC-Manager Jörg Schmadtke dem Express und der Bild-Zeitung.

Parallelen zu Dortmunds Tor-Gigant Pierre-Emerick Aubameyang (27) gebe es nicht, damit "ist das nicht zu vergleichen", so der ehemalige Bundesliga-Torwart Schmadtke.

Der Gabuner Aubameyang hatte am vergangenen Samstag sein Tor im 172. Revierderby bei Schalke 04 (1:1) zur Verärgerung des Vereins mit einer Maske aus einem Werbespot seines persönlichen Sponsors Nike gefeiert. Der Sportartikel-Gigant aus den USA ist ein Konkurrent des BVB-Ausrüsters Puma.

Modeste war in einem Musikvideo bei YouTube, in dem etliche Nobel-Automarken zu sehen sind und der FC-Star am Ende mit einem Kleinwagen davonfährt, aufgetreten. Der FC-Sponsor Ford fand allerdings keine Erwähnung und war mit keinem Gefährt im Bild vertreten.