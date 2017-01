Schneefall wirbelt NFL-Spielplan durcheinander

erschienen am 13.01.2017



Heftiger Schneefall in Kansas City hat den Spielplan der NFL-Play-offs durcheinander gewirbelt. Wie die nordamerikanische Football-Profiliga am Freitag mitteilte, wurde die für Sonntag angesetzte Zweitrundenpartie zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers um sieben Stunden nach hinten geschoben. Kickoff ist nun 20.20 Uhr Ortszeit (Montag, 2.20 Uhr MEZ) statt wie ursprünglich geplant um 13.05 Uhr (19.05 Uhr MEZ).