Schneller als Hamilton: Vettel unterstreicht starke Form

erschienen am 09.03.2017



Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) hat am vorletzten Tag der abschließenden Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison seine beeindruckende Verfassung unterstrichen. Der 29-Jährige drehte am Vormittag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:19,024 Minuten die bisher schnellste Runde der Vorbereitung und verwies auch Vize-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes um mehr als drei Zehntelsekunden (1:19,352) auf Platz zwei.

Sowohl Vettel als auch der Brite waren auf den Ultrasoft-Reifen, also der schnellsten Gummi-Mischung, unterwegs. Dritter wurde der Franzose Esteban Ocon im Force India (1:20,161). Fleißigster Pilot war der Schwede Marcus Ericsson, der in seinem Sauber 88 Runden drehte.

Erneut einen schwachen Eindruck hinterließ McLaren-Honda. Nachdem sich schon Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) am Vortag enttäuscht von der Performance des neuen Boliden gezeigt hatte, lief es auch für seinen Kollegen Stoffel Vandoorne zunächst nicht nach Plan. Der Belgier musste gleich zweimal abgeschleppt werden, nachdem sein Wagen plötzlich liegen geblieben war.