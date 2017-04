Schottland: McCann Interims-Manager in Dundee

erschienen am 18.04.2017



Der schottische Fußball-Erstligist FC Dundee hat Neil McCann als Interims-Manager bis zum Saisonende verpflichtet. Dies teilte der Meister von 1962 am Dienstagabend mit. Ex-Nationalspieler McCann wird damit Nachfolger des am Ostermontag entlassenen Managers Paul Hartley.

Der Tabellenvorletzte der Premier League hatte zuletzt siebenmal in Folge verloren. Von 33 Saisonspielen konnte Dundee nur acht gewinnen. Seit Februar 2014 stand Hartley beim Klub unter Vertrag.