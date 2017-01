Schreck für RB Leipzig: Werner verletzt sich im Trainingslager

erschienen am 06.01.2017



Schreck für RB Leipzig: Im Trainingslager des Bundesliga-Rekordaufsteigers im portugiesischen Lagos hat sich Stürmer Timo Werner am Freitag verletzt. Der 20-Jährige spürte nach einem Zweikampf starke Schmerzen am linken Knöchel, er musste von zwei Betreuern gestützt vom Platz getragen werden. Eine genaue Diagnose der Verletzung stand zunächst noch aus.

Werner hat in der laufenden Saison bereits neun Treffer geschossen und ist damit gemeinsam mit dem Hoffenheimer Sandro Wagner erfolgreichster deutscher Stürmer. In die Negativschlagzeilen geriet der frühere Stuttgarter jedoch, als er im Heimspiel gegen Schalke 04 (2:1) mit einer Schwalbe einen Elfmeter herausgeholt hatte.