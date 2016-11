Schröder führt Atlanta zum Sieg - Meilenstein für James

erschienen am 06.11.2016



Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat den Atlanta Hawks mit einer starken Leistung zum vierten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA verholfen. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia setzte sich am Samstag gegen die Houston Rockets mit 112:97 durch und belegt nach sechs Spielen den fünften Rang in der Eastern Conference. Point Guard Schröder trug mit 17 Punkten und 12 Assists zum deutlichen Erfolg bei, bester Werfer der Hawks war Forward Paul Millsap mit 23 Zählern.

Schröders Nationalmannschaftskollege Paul Zipser stand für die Chicago Bulls knapp acht Minuten auf dem Parkett, blieb jedoch erneut ohne Punkt und konnte das 94:111 bei den Indiana Pacers nicht verhindern. Für Chicago war es die dritte Niederlage in Serie, die Bulls liegen auf Rang acht im Osten.

Superstar LeBron James führte die Cleveland Cavaliers indes zum sechsten Sieg im sechsten Auftritt und erreichte nebenbei den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Mit 25 Punkten trug er als bester Werfer zum knappen 102:101-Sieg bei den Philadelphia 76ers bei und verdrängte Hakeem Olajuwon vom zehnten Platz der ewigen NBA-Scorerliste. Titelverteidiger Cleveland ist als einziges Team der Liga noch ohne Niederlage und führt die Eastern Conference an.

In nun 993 Spielen kommt James auf 26.970 Punkte, NBA-Ikone Olajuwon hatte in 1238 Auftritten 26.946 Zähler gesammelt. Sechster dieser Rangliste und neben James einziger Aktiver in den Top 10 ist der deutsche Superstar Dirk Nowitzki (29.527) von den Dallas Mavericks.

"Das bedeutet, dass ich in meiner Karriere an der Seite von vielen großartigen Kollegen gespielt habe", sagte James, der zudem im Jahr 2011 mit dem früheren Center Olajuwon trainiert hatte: "Es ist etwas Besonderes, dich selbst auf ein Niveau mit den Jungs zu begeben, die für uns alle den Weg bereitet haben."