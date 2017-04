Schröder schafft mit Hawks Ausgleich gegen Washington

erschienen am 25.04.2017



Dennis Schröder hat in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA mit den Atlanta Hawks im Erstrundenduell mit den Washington Wizards ausgeglichen und darf mit seinem Team nach einem 0:2-Rückstand wieder auf das Weiterkommen hoffen. Das zweite Spiel vor eigenem Publikum gewann das Team um den deutschen Nationalspieler 111:101 und sorgte dadurch in der best-of-seven-Serie für das 2:2. Das erste Match in ihrer Halle hatten die Hawks 116:98 gewonnen.

Schröder saß lange auf der Bank, nachdem er 2:29 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels sein drittes Foul kassiert hatte. Der 23-Jährige drehte vor allem im letzten Viertel auf, in dem er zehn seiner 18 Punkte verbuchte. Zudem gelangen dem Spielmacher, der im Match zuvor mit 27 Zählern seinen persönlichen Play-off-Bestwert aus dem vergangenen Jahr eingestellt hatte, drei Rebounds. Schröder traf am Montag aber nur sechs von 15 Würfen aus dem Feld.

Beste Werfer bei den Hawks waren Paul Millsap mit 19 Punkten und Dwight Howard mit einem Double-Double aus 16 Zählern und 15 Rebounds. Am Mittwoch geht es mit Spiel fünf bei den Wizards weiter.

Nach Meister Cleveland Cavaliers zog auch Vizemeister Golden State Warriors auf dem schnellsten Weg ins Viertelfinale ein. Das Team um die Superstars Stephen Curry (37 Punkte) und Kevin Durant (10) schaltete die Portland Trail Blazers durch einen 128:103-Auswärtssieg mit 4:0 aus. Cleveland hatte die Indiana Pacers zuvor ebenfalls 4:0 bezwungen.