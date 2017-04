Schröder und Hawks verlieren Play-off-Auftakt in Washington

erschienen am 16.04.2017



Trotz eines starken Auftritts von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks zum Auftakt der Play-offs in der Profiliga NBA einen Rückschlag einstecken müssen. Das erste Spiel der "best of seven"-Serie bei den Washington Wizards verloren die Hawks 107:114. Schröder war mit 25 Punkten Topscorer seines Teams und kam außerdem auf neun Assists und drei Rebounds.

Auf der Gegenseite glänzte John Wall mit 32 Punkten und 14 Assists. Die Hawks hatten die reguläre Saison als Fünfter der Eastern Conference beendet, die Wizards als Vierter. Spiel zwei findet am Mittwoch erneut in der US-Hauptstadt statt.

Schröders Nationalmannschaftskollege Paul Zipser startet am späteren Ostersonntag (Ortszeit) mit den Chicago Bulls ebenfalls auswärts in die Erstrundenserie gegen Rekordmeister Boston Celtics.