Schröder und Nowitzki vor ihrem Duell erfolgreich

erschienen am 28.02.2017



Dennis Schröder und Dirk Nowitzki haben in der Basketball-Profiliga NBA vor ihrem Aufeinandertreffen Erfolge gefeiert. Schröder führte die Atlanta Hawks nach seiner Rückkehr in die Startformation mit einer starken Vorstellung zu einem 114:98 bei Rekordmeister Boston Celtics, Dirk Nowitzki gewann mit den Dallas Mavericks 96:89 gegen Miami Heat. Am Mittwoch kommt es in Atlanta zum deutschen Duell.

Trainer Mike Budenholzer hatte Schröder (23) am Samstag vor dem Spiel bei Orlando Magic (86:105) aus seiner Starting Five genommen, da der Braunschweiger zu spät am Teambus erschienen war. In Boston durfte der Point Guard wieder von Beginn an mitwirken und dankte es dem Headcoach in 29 Minuten Einsatzzeit mit 21 Punkten, fünf Assists und vier Rebounds.

"Jeder war wegen der beiden letzten Spiele etwas verärgert", sagte Schröder, "alle haben zusammengespielt. Ich bin in die Startformation zurückgekehrt, alle haben an einem Strang gezogen." Atlanta konnte es sogar verkraften, dass Superstar Dwight Howard im dritten Viertel nach zwei Technischen Fouls in die Kabine musste.

Nowitzki (38) spielte 26 Minuten und kam auf nur acht Punkte, holte aber starke zwölf Rebounds. Bester Werfer der Mavericks im Duell der früheren Meister war Seth Curry (29). Dallas ist mit 24 Siegen und 35 Niederlagen im Westen Elfter und muss weiter um den Einzug in die Play-offs bangen. Die Hawks (33 Siege, 26 Niederlagen) liegen im Osten auf Rang fünf.