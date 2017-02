Schröder zu Gast beim Top Four in Berlin

erschienen am 14.02.2017



NBA-Star Dennis Schröder ist am Wochenende zu Gast beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) in Berlin. Der deutsche Nationalspieler der Atlanta Hawks nutzt eine Pause der nordamerikanischen Profiliga und stattet der Endrunde einen Besuch ab.

"Wir haben uns sehr um ihn bemüht. Dennis hat zugesagt, er ist dem deutschen Basketball und der Basketball-Bundesliga sehr verbunden", sagte Liga-Chef Stefan Holz. Welches Spiel sich der 23-Jährige anschaut, blieb noch offen.

Titelverteidiger und Gastgeber Alba Berlin trifft in der Endrunde auf Bayern München. Das zweite Halbfinale der Endrunde bestreiten Meister Brose Bamberg und die MHP Riesen Ludwigsburg.