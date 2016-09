SchÃ¼rrle vom Achtelfinaleinzug Ã¼berzeugt

Schürrle vom Achtelfinaleinzug überzeugt

erschienen am 28.09.2016



André Schürrle ist vom Achtelfinaleinzug von Borussia Dortmund in der Champions League überzeugt. "Ich bin mir sicher, dass wir als Gruppenerster oder Gruppenzweiter weiterkommen", sagte der Fußball-Weltmeister nach dem beachtlichen 2:2 (1:1) gegen Real Madrid. Der BVB führt die Gruppe F nach zwei Spieltagen mit vier Zählern vor dem punktgleichen Titelverteidiger Real und Sporting Lissabon (3) an.

Schürrle hatte den Tabellenzweiten der Bundesliga mit seinem späten Ausgleichstor (87.) vor einer Niederlage bewahrt. Der verdiente Punktgewinn sollte dem BVB weiteres Selbstvertrauen geben. "Das hilft den jungen Spielern, das hilft uns als Mannschaft, weiter zu wachsen. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen so einen Gegner gut mitspielen können", sagte Schürrle, der nach seinem Wechsel im Sommer aus Wolfsburg bisher einen starken Eindruck in Dortmund hinterlassen hat.

"André ist ein Spieler, der eine enge Bindung zum Trainer braucht, um seine beste Leistung zu bringen. Das bedeutet nicht, dass man ihn täglich in den Arm nehmen muss. Wir freuen uns sehr über die Art und Weise, wie er sich einbringt. Ich bin sehr froh, dass ihm das Tor gelungen ist", sagte Trainer Thomas Tuchel.