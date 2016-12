Schuhe von NBA-Superstar Curry für 30.000 Dollar versteigert

erschienen am 31.12.2016



Ein von NBA-Superstar Stephen Curry getragenes Paar Basketball-Schuhe hat bei einer Auktion in den USA rund 30.000 Dollar (ca. 28.500 Euro) für einen guten Zweck eingebracht. Das Geld fließt an die Familien der Opfer eines Lagerhaus-Brandes im kalifornischen Oakland, der Anfang Dezember 36 Menschen das Leben gekostet hatte. Currys in Oakland beheimatetes NBA-Team Golden State Warriors spendete zusätzlich 75.000 Dollar.

Die erzielte Summe ist die höchste, die ein derzeit aktiver Spieler in der NBA mit der Versteigerung von Schuhen erreicht hat. Ein Paar Sneaker von LeBron James hatten 2005 für 28.651 Dollar den Besitzer gewechselt. Den Rekord hält der inzwischen zurückgetretene Kobe Bryant, der ein während der Olympischen Spiele 2004 in Athen getragenes Paar zehn Jahre später für 37.740 Dollar versteigerte.