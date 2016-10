Schulterverletzung: Quali-Auftakt der Handballer ohne Wiede

erschienen am 01.11.2016



Die deutschen Handballer müssen beim Auftakt der EM-Qualifikation auf Europameister Fabian Wiede verzichten. Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin fällt für die beiden Spiele gegen Portugal am Mittwoch (19.00 Uhr) und gegen die Schweiz am Samstag (17.45 Uhr/beide Sport1) wegen einer Verletzung an der linken Schulter aus. Dies teilte der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Dienstag mit.

Wiede unterzog sich bereits am Montag einer MRT-Untersuchung. Wie lange der 22 Jahre alte Linkshänder ausfällt, ist noch unklar. Um genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung zu bekommen, ist eine Arthroskopie geplant.

Die Spiele der deutschen Handballer gegen Portugal und die Schweiz sind der Startschuss in die neue Länderspielsaison. Vierter deutscher Gegner in der EM-Quali ist Slowenien. Die beiden erstplatzierten Teams sowie der beste Dritte der sieben Qualifikationsgruppen sind bei der Endrunde im Januar 2018 in Kroatien dabei.

Nächster Höhepunkt für die Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar 2017 in Frankreich. Dort trifft Deutschland in der Gruppe C auf Kroatien, Weißrussland, Ungarn, Chile und Saudi-Arabien.