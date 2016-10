Schumacher verpasst Gesamtsieg in Italiens Formel 4

erschienen am 30.10.2016



Mick Schumacher (17) hat den Gesamtsieg in der italienischen Formel 4 knapp verpasst. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Sonntag zwar das erste von drei Rennen auf dem Traditionskurs in Monza, fuhr im zweiten Wettbewerb wegen eines schweren Schadens am Frontflügel jedoch nur hinterher und belegte am Ende Rang 25. Damit war der Titelkampf zugunsten des Argentiniers Marcos Siebert (20) entschieden.

Im letzten Rennen des Jahres am Sonntagnachmittag legte Schumacher in seinem Prema-Boliden anschließend noch eine starke Aufholjagd hin und holte den zweiten Platz. Letztlich fehlten dem Deutschen (223 Punkte) nur 10 Zähler auf Siebert (233). "Ich fühle mich richtig gut, das war ein verrücktes Rennen. Ich bin sehr glücklich", hatte Siebert nach dem entscheidenden zweiten Lauf gesagt.

In diesem hatte Schumacher bis zehn Minuten vor dem Ende aussichtsreich in den Top 5 gelegen, musste nach einem Zusammenprall dann jedoch unfreiwillig an die Box und seinen Frontflügel wechseln lassen.

In der deutschen ADAC Formel-4-Meisterschaft hatte Schumacher Anfang Oktober ebenfalls den zweiten Rang in der Gesamtwertung belegt. In Italien nahm er in dieser Saison nur an sechs der sieben Rennwochenenden teil, umso höher ist der zweite Gesamtrang zu bewerten.