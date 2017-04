Schuster vermisst bei Ronaldo "absoluten Hunger"

erschienen am 10.04.2017



Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Bayern München und Real Madrid sieht Bernd Schuster den deutschen Fußball-Rekordmeister im Vorteil. "Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt in Schwung gekommen. Das läuft alles wie aus einem Guss", sagte der ehemalige Real-Spieler und -Trainer der Welt.

Madrids Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale sieht Schuster vor dem Viertelfinal-Hinspiel in München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) nicht in Topform. Bei Weltfußballer Ronaldo zeige die Leistungskurve schon seit der letzten Saison nach unten. "Ich habe den absoluten Hunger bei ihm nicht mehr gesehen. Früher konnte er 4:0 führen, und er wollte trotzdem unbedingt noch zwei Tore schießen. Er war darin regelrecht aggressiv. Und noch ein Tor, wenigstens ein Elfmeter. Das ist nun vorbei", sagte Schuster.

Auch Bale sei noch nicht auf höchstem Niveau: "Er steht viel, beteiligt sich unheimlich wenig am Spiel. Er braucht nach seiner Verletzung noch Zeit. Er ist keiner wie etwa Robben, der nach sechs Wochen Verletzung von null auf hundert durchstartet." Abschreiben sollte man das Duo aber nicht. "Gerade in der Champions League kann es natürlich passieren, dass die beiden aufwachen und ein Riesenspiel hinlegen", sagte Schuster.