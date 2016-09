Schwarz auf weiÃŸ: Kerber die Nummer eins der Welt

Nur noch 190 Punkte Rückstand hat Deutschlands Spitzenspielerin Angelique Kerber (Kiel) in der am Montag veröffentlichten Tennisweltrangliste auf Branchenführerin ... weiterlesen

Angelique Kerber (28) startet ihren Angriff auf den Tennis-Thron bei den US Open in New York als klare Favoritin. Die Weltranglistenzweite aus Kiel trifft ... weiterlesen

28.08.2016

freiepresse.de

Tennis

(SID-IMAGES)

Fragen und Antworten zu den US Open in New York

Am Montag (29. August) beginnen die 135. US Open im Flushing-Meadows-Park in New York. Titelverteidiger bei den Männern ist der Serbe Novak Djokovic, ... weiterlesen