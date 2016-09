Schweizer Peyer neuer FIFA-Finanzchef

erschienen am 02.09.2016



Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Freitag den Schweizer Thomas Peyer als neuen Finanzchef vorgestellt. Der 44-Jährige folgt auf den Deutschen Markus Kattner, der seit 2003 bis Mai diesen Jahres die Position des Chief Finance Officers (CFO) inne hatte und im Rahmen des FIFA-Skandals wegen Verletzungen seiner treuhänderischen Verantwortung entlassen worden war. Peyer wird seine neue Stellung am 5. September aufnehmen und blickt auf 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen zurück.

Die Neuausrichtung in der finanziellen Führung des Verbandes war nach den Enthüllungen im FIFA-Skandal unumgänglich. Der ehemalige FIFA-Präsident Josef S. Blatter, der frühere Generalsekretär Jérôme Valcke (55) und dessen inzwischen ebenfalls entlassener Stellvertreter Kattner hatten sich laut der internen Untersuchungen des Weltverbandes über Jahre hinweg über 71 Millionen Euro zugeschanzt.