Schwenningen löst Vertrag mit Hansen auf

erschienen am 16.02.2017



Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und Jake Hansen gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Über die Inhalte der Vertragsauflösung mit dem 27 Jahre alten Stürmer wurde Stillschweigen vereinbart.

Schwenningen besitzt nur noch theoretische Chancen, sich für die Vor-Play-offs in der DEL zu qualifizieren.