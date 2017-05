Schwere Krawalle vor griechischem Pokal-Finale

erschienen am 06.05.2017



Das Finale um den griechischen Fußball-Pokal am Samstag in der Hafenstadt Vólos ist von schweren Krawallen mit mehreren Verletzten überschattet worden. Vor und im Panthessalikos-Stadion kam es zwischen Anhängern der Finalisten PAOK Saloniki und AEK Athen zu Schlägereien.

Lokale Medien berichten, dass mindesten elf Menschen, darunter ein Polizist, im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Person soll nach einer Attacke mit einem Schraubenzieher sogar in Lebensgefahr schweben.

Im Stadion stürmten Hooligans aufs Spielfeld, die Polizei setzte unter anderem Tränengas ein, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Das Spiel wurde verspätet angepfiffen, PAOK setzte sich 2:1 (0:0) durch und holte zum fünften Mal den Pokal.