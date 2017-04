Schwere Prellung bei Leipzigs Stürmer Timo Werner

erschienen am 29.04.2017



Nationalstürmer Timo Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich im Spiel gegen den FC Ingolstadt (0:0) eine schwere Prellung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das teilten die Leipziger am Samstagabend mit. Wie lange der 21-Jährige, der sich die Verletzung in der zweiten Hälfte des Spiels in einem Zweikampf zugezogen hatte, ausfällt, ist noch offen.