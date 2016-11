Schweriner SC mit Maren Brinker zu Meister Dresdner SC

erschienen am 04.11.2016



Schwerin (dpa) - Volleyball-Bundesligist Schweriner SC kann beim Spitzenspiel auswärts gegen Meister Dresdner SC an diesem Samstag (14.30 Uhr) mit Nationalspielerin Maren Brinker planen. «Maren ist fit. Ob sie allerdings von Anfang an dabei sein wird, ist noch fraglich. Wir wollen da nichts übers Knie brechen», sagte Trainer Felix Koslowski am Freitag. Die 30 Jahre alte Außenangreiferin war in dieser Woche vom türkischen Erstligisten Idman Ocagi Trabzon zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Die Mecklenburgerinnen können in der Dresdner Margon Arena somit in Bestbesetzung antreten. «Dresden hat viel Qualität. Aber wir sind auch gut und haben eine ausgeglichene Mannschaft», sagte Koslowski. Ein ganz besonderes Spiel wird die Begegnung für Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin war in der Sommerpause vom DSC zum SSC gewechselt.