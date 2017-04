Schweriner Volleyballerinnen feiern elften Meistertitel

erschienen am 26.04.2017



Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben zum elften Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen und ihren ersten Titel seit der Double-Saison 2012/13 geholt. Der Hauptrundenerste setzte sich im dritten Spiel nach nur 71 Minuten vor eigenem Publikum 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) gegen Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart durch, damit ging die best-of-five-Serie mit 3:0 zu Ende.

"Das ist ein supertolles Gefühl", sagte Nationalspielerin Maren Brinker. Stuttgarts Trainer Guillermo Hernandez war ein fairer Verlierer: "Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Das ist okay."

In der vergangenen Saison war die Schweriner Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski im Halbfinale an Stuttgart gescheitert, auch im Endspiel um den Pokal in Mannheim hatte Schwerin den Kürzeren gezogen. Nun gelang eindrucksvoll die Revanche. Für Koslowski ist es der erste Titel als Trainer.