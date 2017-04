Schwerins Volleyballerinnen gewinnen Play-off-Halbfinale

erschienen am 05.04.2017



Die Volleyballerinnen von Hauptrundensieger Schweriner SC haben das erste Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Der zehnmalige Titelträger setzte sich drei Tage nach dem Aus im europäischen Challenge Cup in eigener Halle gegen den VC Wiesbaden mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) durch. Spiel zwei der Serie best of three findet am Samstag (19.00 Uhr) in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden statt.

Schwerin hatte am vergangenen Sonntag im Challenge Cup gegen den türkischen Vertreter Bursa BBSK den Finaleinzug verpasst. Im zweiten Play-off-Halbfinale der Bundesliga hatte Titelverteidiger Dresdner SC mit einem 3:2 beim MTV Stuttgart vorgelegt. Auch hier findet Spiel zwei am Samstag (17.30) statt.