Schwimm-Olympiasieger Chalmers muss am Herzen operiert werden

erschienen am 24.05.2017



Der australische Schwimm-Olympiasieger Kyle Chalmers muss sich einer Herz-Operation unterziehen und verzichtet deswegen auf die Teilnahme an der WM in Budapest (14. bis 30. Juli). Der 18-Jährige, der im vergangenen Jahr bei den Sommerspielen in Rio Gold über 100 m Freistil gewann, leidet an Herzrhythmusstörungen.

"Die Symptome haben einen Punkt erreicht, an dem ich handeln muss, um sicherzustellen, dass ich bei der Qualifikation für die Commonwealth Games im kommenden Jahr physisch in Topverfassung bin", teilte Chalmers mit.