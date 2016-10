Schwimm-Weltcup: Starker Heintz Zweiter in Tokio

erschienen am 26.10.2016



Der Olympiasechste Philip Heintz hat den deutschen Schwimmern am zweiten und letzten Tag des Kurzbahn-Weltcups in Tokio mit einer starken Vorstellung den einzigen Podestplatz gesichert. Der 25 Jahre alte Heidelberger musste sich über 200 m Lagen in 1:53,04 Minuten nur dem Japaner Daiya Seto (1:52,48), Langbahn-Weltmeister über 400 m Lagen, geschlagen geben und blieb weniger als eine Sekunde über dem deutschen Rekord von Markus Deibler (1:52,38).

Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) verpasste einen Tag nach seinem siebten Weltcup-Sieg in Serie über seine Paradestrecke 200 m Brust das Finale über die halbe Distanz als 24. in 1:00,30 Minuten überraschend klar.

Die Weltcup-Serie endet mit der neunten und letzten Station am Wochenende in Hongkong.