Schwimmen: Mensing holt zweiten Sieg in Berlin

erschienen am 04.03.2017



Die ehemalige Schwimm-Europameisterin Jenny Mensing hat beim internationalen Meeting in Berlin ihren zweiten Sieg gefeiert. Über 100 m Rücken gewann die Wiesbadenerin in 1:00,91 Minuten vor Lokalmatadorin Lisa Graf (1:01,57) und Chloe Golding aus Großbritannien (1:01,94). Am Freitag hatte Mensing über ihre Paradestrecke 200 m Rücken (2:09,12) triumphiert.