Schwimmerin Grahl holt Silber Ã¼ber 50 m Freistil

Schwimmerin Grahl holt Silber über 50 m Freistil

erschienen am 09.09.2016



Denise Grahl hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro die erste Medaille für die deutschen Schwimmer geholt und ihren größten internationalen Erfolg gefeiert. Die 23-Jährige aus Rostock musste sich über 50 m Freistil in 33,16 Sekunden nur der US-Amerikanerin McKenzie Coan (32,42) geschlagen geben und gewann damit Silber. Bei Olympia waren die deutschen Schwimmer ohne jede Medaille geblieben.

Die Kranken- und Altenpflegerin hatte bei der WM 2015 Bronze über die 50 m Freistil geholt und gewann bei Europameisterschaften insgesamt fünfmal Silber.