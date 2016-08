Schwimmstars beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin - Koch-Start noch fraglich

erschienen am 29.08.2016



Mit zwei Schwimm-Olympiasiegerinnen von Rio, einem Philip Heintz in Rekordlaune und der umstrittenen Russin Julia Jefimowa findet am Dienstag und Mittwoch der Kurzbahn-Weltcup in Berlin statt. Ob Weltmeister Marco Koch zwei Wochen nach dem Ende der olympischen Wettbewerbe auf der 25-m-Bahn an den Start geht, ist wegen einer Erkrankung noch nicht sicher.

Der Darmst√§dter hatte zum Auftakt der neun Stationen umfassenden Weltcupserie im franz√∂sischen Chartres √ľber starke Schwindelgef√ľhle geklagt. Am Montag sollten letzte Untersuchungen im Krankenhaus √ľber eine Teilnahme des Olympiasiebten in Berlin entscheiden.

Mit dabei ist in jedem Fall der Heidelberger Heintz, der in Chartres nicht nur wegen seiner deutschen Rekordzeit √ľber 200 m Lagen (1:52,03 Minuten) auf sich aufmerksam machte. "Ich bin in Chartres f√ľnf Mal geschwommen, und f√ľnf Mal war es Bestzeit", sagte der 25-J√§hrige, bei Olympia in Rio mit Platz sechs und deutschem Rekord √ľber 200 m Lagen einer der wenigen Lichtblicke aus deutscher Sicht.

Nach zweij√§hriger Pause sollen aber auch internationale Stars die Fans zum Weltcup in den Europasportpark locken. So haben in "Iron Lady" Katinka Hosszu (Ungarn) und Rie Kaneto (Japan) zwei Olympiasiegerinnen von Rio f√ľr Berlin zugesagt.

Auch die Olympiazweite Jefimowa wird an den Start gehen. Die Russin hatte nach einer Kontroverse √ľber eine fr√ľhere Dopingsperre ihren Olympiastart in letzter Sekunde erfolgreich eingeklagt, in Rio war sie dann unter anderem von Olympiasiegerin Lilly King (USA) angefeindet worden. "Es war Krieg", sagte Jefimowa anschlie√üend.