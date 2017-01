Sechs Profis fehlen im Hoffenheimer Training

erschienen am 10.01.2017



Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim musste am Dienstag im Training auf sechs angeschlagene Profis verzichten. Pavel Kaderabek, Mark Uth (beide Wadenprobleme), Fabian Schär (Adduktoren), Lukas Rupp (Knie), Jeremy Toljan (Oberschenkel) und Baris Atik (Erkältung) fehlten bei der Einheit im TSG-Zentrum in Zuzenhausen.

Ebenfalls am Dienstag gab die TSG bekannt, dass sie ihr 18 Jahre altes Talent Dennis Geiger mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2019 ausgestattet hat. "Dennis ist ein sehr begabter Fußballer mit großartigen technischen Qualitäten", sagte Sportchef Alexander Rosen über den Mittelfeldspieler, der bereits seit der U12 bei der TSG spielt und seit der U15 alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hat.