Sechs Wochen nach der Tragödie: Chapecoense verpflichtet drei Spieler

erschienen am 04.01.2017



Sechs Wochen nach der Flugzeugkatastrophe in Kolumbien, bei der fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Erstligisten AF Chapecoense ums Leben gekommen war, hat der Verein die ersten drei von geplanten 20 Neuverpflichtungen präsentiert. Abwehrspezialist Douglas Grolli, Mittelfeldspieler Nadson da Silva und Stürmer Rossi unterschrieben am Mittwoch ihre Verträge.

Am 28. November 2016 war eine Maschine der bolivianischen Charterfluggesellschaft LaMia rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellin abgestürzt. 75 der 81 Insassen kamen dabei ums Leben. An Bord befanden sich 22 Spieler des AF Chapecoense, von denen 19 unter den Todesopfern waren. Außerdem verloren 17 Mitglieder aus dem Betreuerstab sowie sieben aus der Klubführung bei dem Absturz ihr Leben. Die Mannschaft befand sich auf dem Weg zum Copa-Sudamericana-Finale gegen Atlético Medellin.

Im ersten Spiel nach der Katastrophe trifft Chapecoense am 26. Januar zu Hause auf Joinville Esporte.