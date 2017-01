Sehnenzerrung: BVB hofft auf Dembele-Einsatz zum Rückrundenstart

erschienen am 12.01.2017



Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft zum Jahresauftakt bei Werder Bremen (21. Januar, 15.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz des französischen Youngsters Ousmane Dembele. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 19 Jahre alte Offensivspieler am Dienstag im Training eine Sehnenreizung im Hüftbeugemuskel zugezogen. Der Einsatz gegen Bremen sei nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag fehlten im Test des Vizemeisters gegen Standard Lüttich neben Dembele auch Weltmeister Mario Götze (Blockade der Wirbelsäule), Marco Reus (muskuläre Beschwerden), Sven Bender (Schlag auf Fuß), Nuri Sahin (Aufbautraining) und Sebastian Rode (Sprunggelenksprobleme). Innenverteidiger Neven Subotic soll am 23. Januar ins Mannschaftstraining zurückkehren.