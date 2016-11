Seidenberg beendet Niederlagenserie mit den Islanders

erschienen am 08.11.2016



Die New York Islanders um den deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg haben sich in der Eishockey-Profiliga NHL zurückgemeldet. Nach drei Heimniederlagen in Serie gewann der viermalige Stanley-Cup-Sieger im Barclays Center 4:2 gegen die Vancouver Canucks. Für die Kanadier war es die neunte Pleite nacheinander.

Der Schwenninger Seidenberg blieb in 20:46 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt, Torhüter Thomas Greiss (Füssen) musste erneut Jaroslav Halak den Vortritt lassen. Die Islanders belegen im Osten mit zwölf Punkten aus 13 Spielen den 15. und somit vorletzten Platz.