Serena Williams deutet Schwangerschaft an

erschienen am 19.04.2017



Tennis-Superstar Serena Williams erwartet anscheinend ein Kind. Die 35 Jahre alte US-Amerikanerin veröffentlichte am Mittwoch über das Soziale Netzwerk Snapchat ein Bild von ihrem sichtlich gewölbten Bauch und schrieb darunter: "20 Wochen." Am kommenden Montag löst Williams, die mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt ist, die Kielerin Angelique Kerber wieder an der Spitze der WTA-Weltrangliste ab.

Ob Williams ihre mit 23 Grand-Slam-Titeln einzigartige Karriere beenden wird, stand zunächst nicht fest. Ende des vergangenen Jahres hatte ihre langjährige Kontrahentin Wiktoria Asarenka einen Sohn zur Welt gebracht. Die Weißrussin plant ihr Comeback im Sommer.

Williams hat in diesem Jahr erst zwei Turniere gespielt, durch ihren Triumph bei den Australian Open krönte sie sich zur Major-Rekordhalterin und ließ Steffi Graf (22 Titel) hinter sich. Seit dem Finale Ende Januar gegen ihre Schwester Venus hat Serena Williams kein Match auf der WTA-Tour mehr bestritten.

Kerber dürfte damit, wenn Williams tatsächlich schwanger ist, nach einer kurzen Auszeit bald wieder auf Platz eins des Rankings zurückkehren. Im vergangenen Jahr hatte Williams im Frühjahr in Rom gewonnen, war bei den French Open ins Finale eingezogen und gewann im Sommer in Wimbledon.

Via Twitter gratulierten bereits der amerikanische Tennisverband USTA, der Fed Cup und der Davis Cup zur Schwangerschaft. Auch die Spielerinnenorganisation WTA schloss sich an, löschte jedoch später ihren Post.