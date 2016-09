Serena Williams mit Rekordsieg im Viertelfinale der US Open

erschienen am 05.09.2016



Serena Williams (34) hat durch ihren Viertelfinaleinzug bei den US Open in New York eine neue Grand-Slam-Bestmarke aufgestellt. Die Weltranglistenerste aus den USA gewann gegen die Kasachin Jaroslawa Schwedowa (6:2, 6:3) ihr 308. Match bei einem der vier Majorturniere. Sie ließ damit den Schweizer Roger Federer hinter sich, der bis zum kommenden Jahr pausiert.

Williams wahrte durch ihren vierten souverĂ€nen Sieg im Turnierverlauf die Chance auf ihren siebten Titel in Flushing Meadows und einen weiteren Rekord: Wehrt die 22-malige Grand-Slam-Siegerin den Angriff der Kielerin Angelique Kerber und der Polin Agnieszka Radwanska auf den Tennis-Thron ab, behĂ€lt sie ab kommendem Montag in der 187. Woche nacheinander die FĂŒhrung im Ranking. Bislang teilt sie sich die Bestmarke (186 Wochen) mit Steffi Graf.

In der Runde der besten Acht bekommt es Williams am Mittwoch mit der RumĂ€nin Simona Halep zu tun. Die WeltranglistenfĂŒnfte gewann ihr Achtelfinale gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien mit 6:2, 7:5. Williams muss mindestens das Finale in New York erreichen, um Kerber hinter sich zu lassen, treffen beide am Samstag im Endspiel aufeinander, spielen sie im direkten Duell um Platz eins. Kerber (28) steht ebenfalls ohne Satzverlust im Viertelfinale, in dem sie am Donnerstag auf Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien trifft.

Williams verwandelte gegen Schwedowa nach 69 Minuten ihren ersten Matchball, auch bei ihren ersten drei Matches verbrachte sie kaum mehr als eine Stunde auf dem Platz. Von der Schulterverletzung, die sie nach Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro geplagt hatte, ist nichts mehr zu sehen. Noch immer hat Williams kein einziges Aufschlagspiel abgegeben, gegen Schwedowa schlug sie elf Asse.