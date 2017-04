Serie hält: Chemnitzer FC schlägt SV Wehen Wiesbaden 4:2

erschienen am 15.04.2017



Chemnitz (dpa) - Chemnitzer FC hat seine Serie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Gegen den SV Wehen Wiesbaden gewannen die Sachsen am Samstag mit 4:2 (2:2) und blieben im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen. Vor 5532 Zuschauern sorgten Florian Hansch (15. Minute/72.), Dennis Mast (35.) und Daniel Frahn in der Nachspielzeit für den Sieg. Für die Gäste, die zweimal in Führung gingen, trafen Patrick Mayer (2.) und Manuel Schäffler (19.).

Schlechter konnte es für Chemnitz kaum beginnen. Nach dem frühen Rückstand mussten die Gastgeber nach fünf Minuten auch noch wechseln: Kapitän Kevin Conrad musste mit einer Zerrung vom Platz, für ihn kam Emanuel Mbende. Glück hatte der CFC, als Mayer in der 55. Minute einen Handelfmeter vorbeischoss. Chemnitz ist jetzt mit 48 Punkten Tabellensiebter, der SV Wehen Wiebaden liegt mit 39 Zählern auf dem 15. Platz.