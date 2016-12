Shapourzadeh verlässt Würzburg und wird Manager in Österreich

erschienen am 13.12.2016



Mittelfeldspieler Amir Shapourzadeh verlässt den Fußball-Zweitligisten Kickers Würzburg und wird zu Jahresbeginn Manager beim österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling. Dies gaben die Unterfranken am Dienstag bekannt. Der 34-jährige Iraner war beim Durchmarsch der Würzburger von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga Spielführer und erzielte in 69 Einsätzen 18 Treffer.

Seit dieser Saison war er bei den Kickers für die Kaderplanung verantwortlich und kam als Stand-by-Profi im vergangenen Heimspiel zu einem Kurzeinsatz.