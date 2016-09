Shenzhen: Qualifikant Mischa Zverev erreicht das Viertelfinale

erschienen am 28.09.2016



Qualifikant Mischa Zverev (29) hat beim Tennis-Turnier im chinesischen Shenzhen das Viertelfinale erreicht. Der Hamburger gewann in der zweiten Runde des mit gut 700.000 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers gegen den an Nummer sieben gesetzten Italiener Fabio Fognini 7:6 (7:3), 6:4.

In der Runde der besten Acht trifft der ältere Bruder von Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev (19) auf den an Nummer drei gesetzten Franzosen Richard Gasquet oder den Australier Andrew Whittington.