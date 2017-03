Shorttrack-WM: Seidel und Walter erreichen 500-m-Viertelfinale

erschienen am 10.03.2017



Die Dresdnerinnen Anna Seidel und Bianca Walter haben bei der Shorttrack-WM in Rotterdam das Viertelfinale über 500 m erreicht. Vor mehr als 5000 begeisterten Zuschauern überquerte Seidel in ihrem Vorlauf als erste die Ziellinie. Gleich zwei Fehlstarts und einen Penalty gab es in Bianca Walters Vorlauf. Sie wurde im Ziel Zweite hinter Ex-Weltmeisterin Suk Hee Lee aus Südkorea.

Wie schon zuvor über 500 m und 1500 m erreichte der einzige deutsche Starter Christoph Schubert auch über 1000 m nicht die Hauptrunde, sondern nur die Platzierungsrunde. Im Qualifikationslauf mit Olympiasieger Victor An (Russland) und Ex-Weltmeister Sjinkie Knegt (Niederlande) übernahm er am Start die Führung, hatte aber gegen die Mitfavoriten keine Chance und wurde Vierter.

"Ich bin wieder ziemlich fit. Ich muss aber lernen, mich wieder zu trauen. Die Form ist noch nicht so wie im vergangenen Jahr, aber besser als vor einigen Wochen", sagte die 18-jährige Seidel. Die große Hoffnungsträgerin der DESG bestreitet erst den zweiten großen Wettkampf, nachdem sie sich im vergangenen Sommer bei einem Sturz schwer verletzt hatte (u.a. Bruch eines Brustwirbels).

Die Titelkämpfe, die für Shorttrack-Großereignisse einen neuen Standard darstellen sollen, finden auf einer mobilen Eispiste statt. Die Kombination von Sport und Entertainment soll ein junges Publikum anziehen. An drei Tagen erleben insgesamt mehr als 20.000 Zuschauer in Rotterdam eine Lichter- und Musikshow mit populären niederländischen Künstlern.