Sicherheitsmaßnahmen bei Bayern und Real verstärkt

erschienen am 11.04.2017



Nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sind offenbar auch die Sicherheitsmaßnahmen rund um den deutschen Rekordmeister Bayern München und dessen Gegner Real Madrid verstärkt worden. Diese beiden Teams treffen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in München aufeinander.

Das Mannschaftshotel von Real Madrid wurde nach Informationen der Bild bis etwa 20 Uhr ausschließlich von Security bewacht. Anschließend kam die Polizei mit mehreren Mannschaftswagen vom Unterstützungskommando USK zur Hilfe. Insgesamt sollen sich rund 30 Beamte mit schusssicheren Westen um den Hotel-Eingang positioniert haben. Der Real-Bus wurde ebenso wie das Bayern-Gefährt jeweils an einen sicheren Ort gefahren. Die Quartiere der beiden Teams werden die ganze Nacht bewacht.