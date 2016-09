Sieben Pflichtspielsiege: Ancelotti mit Startrekord

erschienen am 21.09.2016



In der an Rekorden reichen Geschichte des FC Bayern ist Carlo Ancelotti nach nicht einmal drei Monaten bereits Einzigartiges gelungen. Der Italiener ist der erste Trainer des Rekordmeisters, der seine ersten sieben Pflichtspiele gewann. Begonnen hatte es mit Siegen im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:0) und im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue (5:0), es folgten Erfolge in der Bundesliga gegen Werder Bremen (6:0), bei Schalke 04 (2:0), gegen den FC Ingolstadt (3:1) und am Mittwochabend gegen Hertha BSC (3:0). Dazwischen lag das 5:0 in der Champions League gegen FK Rostow aus Russland.