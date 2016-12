Sieben Schläge unter Par: Tiger Woods glänzt auf zweiter Runde

erschienen am 02.12.2016



Golf-Star Tiger Woods hat bei seinem Turnier-Comeback nach 467 Tagen Verletzungspause mit einer überragenden zweiten Runde geglänzt. Der 14-malige Major-Champion, der wegen Rückenproblemen und mehrerer Operationen 16 Monate pausieren musste, blieb bei dem von seiner Stiftung organisierten Charity-Wettkampf in Nassau auf den Bahamas am Freitag nach sieben Birdies sieben Schläge unter dem Par-72 und schob sich damit im Gesamtklassement nach vorne.

"Es hat sich großartig angefühlt", sagte Woods: "Ich habe mich deutlich verbessert." Der 40-Jährige, der am Vortag mit einer durchwachsenen 73er Runde gestartet war und den 17. und damit vorletzten Platz des elitären Teilnehmerfeldes belegt hatte, leistete sich am zweiten Tag kein einziges Bogey. Vor allem vom 11. bis zum 15. Loch, als ihm vier Birdies gelangen, spielte der der ehemalige Weltranglisten-Erste wie aufgedreht.

Woods hatte 2013 bei den World Golf Championships in Firestone den letzten seiner insgesamt 79 Turniersiege gefeiert.