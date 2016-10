Sieben Tore in Metz: Monaco mit Kantersieg an die Tabellenspitze

erschienen am 01.10.2016



Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner AS Monaco hat sich mit einem Kantersieg an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen. Vier Tage nach dem glanzlosen 1:1 gegen die Werkself setzte Monaco sich beim Aufsteiger FC Metz mit 7:0 (3:0) durch und steht mit nun 19 Punkten auf dem ersten Platz.

Der OGC Nizza (17) um den langjährigen Mönchengladbacher Trainer Lucien Favre braucht am Sonntag (17.00 Uhr) einen Heimsieg gegen den FC Lorient, um wieder vorbeizuziehen. Titelverteidiger Paris St. Germain (16) hielt durch ein 2:0 (2:0) gegen Girondins Bordeaux den dritten Platz. Edinson Cavani (3./30.) erzielte beide Treffer für Paris, der deutsche Torhüter Kevin Trapp kam beim Topklub erneut nicht zum Einsatz.