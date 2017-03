Siebenkämpfer Brugger bei Hallen-EM Achter - Mayer mit Europarekord

erschienen am 05.03.2017



Mehrkämpfer Mathias Brugger (Ulm) hat bei der Galavorstellung von Kevin Mayer bei der Hallen-EM in Belgrad eine Medaille in Siebenkampf klar verpasst. Der Dritte der Hallen-WM des Vorjahres kam mit 5954 Punkten nicht über Rang acht hinaus. Der Franzose Mayer sorgte mit dem neuen Europarekord von 6479 Zählern für das herausragende Ergebnis der Titelkämpfe in Serbien.

Der Olympia-Zweite im Zehnkampf ist damit nach Weltrekordler Ashton Eaton (USA/6645) die neue Nummer Zwei der ewigen Hallenbestenliste. Mayer verbesserte den alten Europarekord des Tschechen Roman Sebrle aus dem Jahr 2004 um 41 Punkte. Silber in Serbien gewann Jorge Urena (Spanien/6227) vor Adam Helcelet (Tschechien/6110).