Sieg gegen Djokovic: Nadal im Finale von Madrid

erschienen am 13.05.2017



Tennis-Star Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) hat das prestigeträchtige Jubiläums-Duell mit Novak Djokovic für sich entschieden und das Finale des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Sandplatzkönig schlug den an Nummer zwei gesetzten Serben auf seinem Lieblingsbelag 6:2, 6:4 und feierte im 50. Aufeinandertreffen seinen 24. Sieg gegen Djokovic. Im Finale trifft Nadal auf Dominic Thiem (Österreich/Nr. 8) oder Pablo Cuevas (Uruguay).

Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge gegen Djokovic beendete Nadal die schwarze Serie gegen seinen Dauerrivalen. Zuletzt hatte der Mallorquiner gegen Djokovic im Finale der French Open 2014 gewonnen.

Am Samstag erwischte Nadal einen Blitzstart, erkämpfte zwei Breaks und führte schnell 4:0. Mit seinem zweiten Satzball sicherte sich der 30-Jährige den ersten Durchgang. Im zweiten Satz benötigte Nadal drei Matchbälle, um die Partie nach 1:39 Stunden zu entscheiden.