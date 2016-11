Sieg in Erfurt soll Antwort auf Krise sein

Jetzt erst recht! So heißt das Motto beim Chemnitzer FC vor dem Auswärtsspiel heute (Anstoß 14 Uhr) in Erfurt. Die Kicker müssen die Finanzsorgen des Vereins ausblenden.

Von Thomas Scholze

erschienen am 25.11.2016



Chemnitz. Nachdem am Donnerstag das mehr als zwei Millionen Euro große Finanzloch der Himmelblauen bekannt wurde, herrschte auch in der CFC-Kabine Verunsicherung. Deswegen kam Aufsichtsrat Erwin Trageser vorbei, erklärte der Mannschaft die Situation. "Er hat die Spieler beruhigt, betont, dass die Probleme keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben und hoffentlich zugunsten des Clubs gelöst werden", berichtet Sven Köhler. Der Trainer sagt zudem: "Ich hoffe, dass die Spieler das wegstecken, sich davon nicht beeinflussen lassen. Die einzige Antwort, die wir in dieser Situation geben können, sind weitere sportliche Erfolge."

Diese sollen im Frühjahr zum Aufstieg führen. Auch wenn es keiner so klar aussprechen mag, heißt das Ziel nun umso klarer 2. Bundesliga. Da wäre es deutlich einfacher, Schulden abzubauen und solide zu wirtschaften, als eine Etage tiefer. Sportdirektor Stephan Beutel, der es vermeiden möchte, noch größeren Druck auf die Schultern der Spieler zu laden, umschreibt es so: "Wir betrachten erst einmal nur die nächsten vier Spiele bis Weihnachten. Danach wollen wir in der Tabelle mindestens so gut wie jetzt, gern auch noch besser dastehen. Auf alle Fälle müssen wir Anschluss an die Spitze halten. Ich bin optimistisch, dass das gelingt. Denn wir sind eine eingeschworene Truppe, werden trotz des jetzt erhöhten Wellengangs den Kurs halten." Diese Aufgabe wird schon in Erfurt keine leichte. Die Thüringer weihen mit dem Spiel am Samstag ihr neues Stadion ein, haben zu ihrem "Fest" keine Lust auf schlechte Laune. Als "eine sehr disziplinierte und spielstarke Mannschaft" beschreibt Sven Köhler den FC Rot-Weiß, der nach dem besten Saisonstart seit langem diese Schrittzahl jedoch nicht halten konnte. Mit 19 Zählern (vier weniger als der CFC) rangieren die Erfurter nur im hinteren Mittelfeld der Tabelle, haben eine heftige 0:4-Schlappe aus der Vorwoche in Münster zu verdauen und mit nur zwölf erzielten Toren die schlechteste Offensive der Liga. Fünf Treffer steuerte Carsten Kammlott bei, alle in den ersten sechs Saisonpartien. Seitdem ist Funkstille beim Stürmer mit dem klangvollen Namen.

Das soll auch heute so bleiben. Eine Aufgabe für Julius Reinhardt, der wahrscheinlich wieder neben Kapitän Conrad in der Innenverteidigung auflaufen wird. "Die letzten zwei Auswärtsspiele haben wir gewonnen. Eine kleine Serie, die wir in Erfurt ausbauen wollen", erklärt er kurz und knapp. Mehr als 1000 CFC-Fans werden es vor Ort erleben. So viele Gästetickets waren bis Freitag schon weg.

Voraussichtliche CFC-Aufstellung: Kunz - Stenzel, Conrad, Reinhardt, Bittroff - Danneberg, Jopek - Mast, Fink, Grote - Frahn.