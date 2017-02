Sieg in der Verlängerung: Ungeschlagene Ulmer in den Play-offs

erschienen am 26.02.2017



Vizemeister ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga als erstes Team die Play-offs erreicht. Der Tabellenführer setzte sich am Samstagabend bei den EWE Baskets Oldenburg mit 96:88 (81:81, 51:45) nach Verlängerung durch und ist damit weiterhin ungeschlagen. Raymar Morgan überzeugte am 22. Spieltag bei den Gästen mit 29 Punkten, für Oldenburg steuerte Chris Kramer 28 Zähler bei.

"Ich glaube, es wäre verdient gewesen, wenn wir das Spiel bereits in der regulären Spielzeit nach Hause gebracht hätten. Großes Kompliment an die Mannschaft", sagte Ulms Trainer Thorsten Leibenath.

Ulm schien zum Ende einer ausgeglichenen Begegnung alles im Griff zu haben, verschenkte dann aber zunächst den bereits sicher geglaubten Sieg. Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag Ulm mit neun Punkten vorn (81:72), gab die Führung aber noch leichtfertig aus der Hand. Brian Qvale rettete Oldenburg mit zwei erfolgreichen Freiwürfen in die Overtime, in der sich Ulm letztlich aber keine Blöße gab.

Die Frankfurt Skyliners setzten sich gegen s.Oliver Würzburg mit 79:76 (34:37) durch und bleiben auf Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen.