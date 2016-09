Siege fÃ¼r Europameister Portugal, Spanien, Griechenland und Frankreich

Siege für Europameister Portugal, Spanien, Griechenland und Frankreich

erschienen am 01.09.2016



Portugal hat seinen ersten Auftritt als Fußball-Europameister mit einem deutlichen Heimsieg gekrönt. Ohne den am Knie verletzten Superstar Cristiano Ronaldo feierte das Team von Nationaltrainer Fernando Santos gegen Gibraltar am Donnerstagabend einen 5:0 (1:0)-Erfolg.

Spanien gewann beim Debüt des neuen Nationalcoaches Julen Lopetegui das Test-Länderspiel in Belgien mit 2:0 (1:0). In einer weiteren Generalprobe für die Sonntag beginnende Qualifikation für die WM 2018 in Russland kassierten die Niederlande gegen Griechenland eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Gar mit 1:3 (1:2) zog Italien bei der Premiere des neuen Trainers Giampiero Ventura in Bari gegen Vize-Europameister Frankreich den Kürzeren.

In Porto tat sich der haushohe Favorit Portugal nur eine Halbzeit lang schwer gegen den Fußball-Zwerg Gibraltar. Nani legte mit seinem Doppelpack (27./55.) den Grundstein zum Sieg des Europameisters, Joao Cancelo (73.), Bernardo Silva (76.) und Pepe (79.) erhöhten.

David Silva (33./62. Foulelfmeter) traf in Brüssel doppelt und verdarb auf den Gegenseite seinem Landsmann Roberto Martínez die Premiere auf Belgiens Trainerbank. Das ursprünglich im vergangenen November angesetzte Spiel war nach den Terroranschlägen in Paris kurzfristig abgesagt worden und wurde nun im Stadion Roi Baudouin nachgeholt.

In Eindhoven brachte Georginio Wijnaldum (14.) Oranje zunächst früh in Führung, doch Konstantinos Mitroglou (29.) glich noch vor der Pause aus. Der eingewechselte Giannis Gianniotas (74.) sorgte für die Entscheidung zugunsten des Europameisters von 2004.