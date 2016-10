Siegemund auch in Luxemburg in der ersten Runde raus

erschienen am 17.10.2016



Die an Nummer fünf gesetzte Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Luxemburg überraschend in der ersten Runde gescheitert. Die 28-Jährige verlor gegen die mit einer Wild Card angetretene Italienerin Francesca Schiavone 2:6, 2:6. Zuvor war Siegemund bereits in Peking und Linz in der ersten Runde ausgeschieden.

Damit verbleiben im Hauptfeld von Luxemburg noch Annika Beck (Bonn), Andrea Petkovic (Darmstadt), Sabine Lisicki (Berlin) und Mona Barthel (Neumünster).